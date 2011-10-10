Євро на міжбанку знову росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ`і такими котируваннями - 7,9950/8,0050, на 12:00 ціни збільшилися до 8,0020/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2497/0,2502, на 12:00 ціни знизилися до 0,2514/0,2518. У Росії курс долар-рубль на ТОМ`і продовжує падати, і на 12:00 встановився на рівні 31,8700 (-0,1800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3489/1,3491, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7710/10,7860, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8560/10,8655.