Екс-начальнику відділу міліції світить 10 років з конфіскацією

Слідчим відділом прокуратури Києва закінчено розслідування та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника територіального відділу міліції одного із районів столиці у зловживанні владою та придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, справу порушено за ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За інформацією прокуратури Києва, екс-начальник територіального відділу міліції впродовж листопада 2009 р. неодноразово купував, зберігав, перевозив та передавав для подальшого збуту жителю столиці особливо небезпечні наркотичні засоби, зокрема, героїн та опій. Під час проведення оперативних заходів – контрольної закупівлі наркотиків, вказаного працівника міліції було затримано та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Відповідно до Кримінального кодексу України, за вчинення таких злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.