На Прикарпатті затримано здирників

На Прикарпатті затримано членів злочинної групи, які займалися здирництвом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, співробітники Городенківського райвідділу міліції провели успішну операцію з нейтралізації злочинних дій групи осіб, які вимагали кошти від підприємця.

До правоохоронців звернувся мешканець сусідньої Чернівецької області, який має власне виробництво на Городенківщині. Він повідомив, що невідомі особи, погрожуючи знищенням його майна, вимагали щомісяця виплачувати їм по 4 тис. грн. При цьому зловмисники зажадали від чоловіка відразу сплатити першу суму, призначивши йому зустріч у вказаному місці.

Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника начальника Городенківського райвідділу міліції Сергій СМИЖУК, усіх членів злочинної групи було затримано під час отримання ними коштів. Затримано трьох осіб, кожен з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів.

Здирників з Коломийського і Снятинського районів віком 25-47 років взято під варту. Стосовно них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання), санкцією статті позбавлення волі строком від 3 до 7 років.