У Тернополі два дні літали на гігантській повітряній кулі

У Тернополі відбулись польоти на найбільшій у Європі повітряній кулі та фестиваль повітряних зміїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, у рамках фестивалю усіх бажаючих навчали запускати зміїв.

Жителі Тернополя впродовж двох днів мали змогу політати на найбільшій у Європі повітряній кулі. В останньому польоті, який відбувся сьогодні ввечері, взяв участь міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

«На день міста ми провели фестиваль з повітроплавання і побачили, що тернополянам це сподобалося. Було багато позитивних емоцій, як у тих, хто спостерігав за польотом куль, так і в тих, які наважилися політати. Тому з нагоди свята Покрови ми запросили власника найбільшої кулі з Чернігова, на якій за два дні покаталося близько 30 тернополян», – сказав С.НАДАЛ.

Бажаючим покататися на повітряній кулі, а також долучитися до реалізації соціальних проектів міста, у мерії пропонували придбати благодійний квиток вартістю 1 тис. грн.

«Виручені кошти фонд розвитку міста імені Володимира Лучаковського скерує на благодійні цілі. І якщо сезон повітроплавання не завершиться, то, можливо, до кінця року ми встигнемо організувати в Тернополі ще одні польоти на повітряній кулі», – сказав С.НАДАЛ.

Об’єм кулі, на якій впродовж двох днів могли політати тернополяни, становить 7 тис. кубометрів, тоді як об’єм середньостатистичної кулі – 2-3 тис. кубометрів. У кошику кулі вміщауться 12 осіб.

За словами власника кулі, голови Чернігівської федерації повітроплавання Генадія СВИРКУЛА, ця куля є найбільшою в Європі серед тих, яка сконструйована не для встановлення рекордів, а яка регулярно піднімається у небо з пасажирами.