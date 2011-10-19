МЗС відстежує ситуацію з українкою у Швеції

Міністерство закордонних справ України відстежує ситуацію з українкою у Швеції, яка очікує на рішення міграційної служби про надання дозволу залишитися в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, громадянка України, уродженка Житомирської області, 1920 року народження, тимчасово перебуває у Швеції у своєї доньки, яка є громадянкою Швеції, в очікуванні рішення міграційної служби цієї країни про надання дозволу на перебування в країні або відмову у видачі відповідного дозволу.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що згідно з отриманою від міграційної служби Швеції інформацією, законодавством цієї країни не передбачено можливість отримання дозволу на воз’єднання сім`ї та проживання у Швеції за умов, в яких перебуває літня громадянка України.

Він нагадав, що вже було 7 апеляцій до міграційної служби щодо надання відповідного дозволу.

«Завдяки тому, що у ЗМІ, в тому числі шведських, широко описувалася ця ситуація, ми зв`язалися з міграційною службою Швеції і дочкою української громадянки для з`ясування всіх обставин. Поки що ми в ситуації очікування», - додав О.ДИКУСАРОВ.