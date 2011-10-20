Жінку, яка вночі повідомила про міну, забрали в психлікарню

Жінку, яка вночі повідомила про замінування житлового будинку в Тернополі, доставили у психіатричну лікарню.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції. «Ця 60-річна жінка зловживає алкоголем. Періодично у неї бувають напади «білої гарячки». Коли ми побачили, з ким маємо справу, то навіть не проводили евакуацію людей», – повідомив керівник відділу Петро КОЛІСНИК.

За його даними, жінка зателефонувала зі свого телефону. Одразу після інциденту жінку помістили у наркодиспансер.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 1.44 надійшло повідомлення про замінування житлового будинку на вул. Лук’яновича, 2. Правоохоронці та працівники міського управління Міністерства надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, вибухового пристрою на території будинку не виявили.