Чорновіл: ще невідомо, під чим підписався Азаров у Петербурзі

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (група «Реформи заради майбутнього») вважає, що підписана угода про зону вільної торгівлі з СНД не суперечить угоді про зону вільної торгівлі з ЄС, котра готується до підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Тут немає несумісності», - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ. За його словами, «теоретично зона вільної торгівлі без вилучень і обмежень для України дуже вигідна».

В той же час депутат зазначив, що ще точно «невідомо, під чим АЗАРОВ поставив підпис». «Чіткої інформації немає, чи є там вилучення, які там умови в угоді», - додав він.

Як підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ, виникають питання, «чому раптом там помінялася позиція деяких членів СНД», які раніше таку угоду не підтримували. «Чи не пов’язано це з тим, що там з’явилося те, що не зовсім вписується в українське законодавство?» - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія.

Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.