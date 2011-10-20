У Nemiroff заявляють про спроби маніпуляції громадською думкою

Зміни голови Наглядової ради ДП «Українська горілчана компанія Nemiroff» не було.

Про це в переданому УНІАН коментарі заявив Олександр ГЛУСЬ - голова Наглядової ради компанії у зв`язку з повідомленнями, що з`явилися в ЗМІ.

За його словами, йдеться про чергову спробу маніпуляції громадською думкою. «Цього разу, скрізь призму акціонерів, які об`єдналися проти засновника компанії, було подано інформацію про рішення Апеляційного суду Вінницької області від 12 жовтня, в якому нібито йшлося про моє усунення з посади голови Наглядової ради компанії. Така заява – не більше, ніж публікація вирваних з контексту слів. Або видавання бажаного за дійсне», - заявляє О.ГЛУСЬ.

За його словами, в мотивувальній частині рішення суду відмічено, що «трудовий контракт, укладений між ГЛУСЬ О.С. і ДП «УВК «Nemiroff» є чинним і жодних дій щодо його розірвання не вчинено». Тобто, О.ГЛУСЬ упродовж усього часу роботи продовжує правомірно обіймати посаду голови Наглядової ради підприємства, з дня укладення договору з компанією в 2009 році.

Також, каже О.ГЛУСЬ, у рішенні суду відсутнє підтвердження правомірності рішення компанії Nemiroff Holdings Limited від 27 червня 2011 р. про відкликання О.ГЛУСЯ з названої посади. Викликає питання і той факт, що, згідно з рішенням Nemiroff Holdings Limited, дії з припинення співпраці між О.ГЛУСЕМ і ДП «УВК «Nemiroff» було уповноважено провести Юрія СОРОЧИНСЬКОГО. «Враховуючи, що ця людина жодного дня не була співробітником компанії, навіть мови не може бути про те, аби він звільняв голову Наглядової ради», - заявив О.ГЛУСЬ.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого постачається до 72 країн світу.

Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розливання продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФГУП «Росспиртпром»). З жовтня 2010 продукція міжнародного бренду Nemiroff виробляється в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).

До структури холдингу входять Керуюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).