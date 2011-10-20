У Києві затримали двох російських «злодіїв у законі»

Працівники київського Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали двох російських «злодіїв у законі», відомих у кримінальних колах на прізвиська Вадик Краснодарський та Кащей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за словами останніх, вони приїхали в Україну як туристи.

Проте, за оперативними даними, затримані є «коронованими авторитетами», впливають на криміногенну ситуацію окремих регіонів сусідньої держави і до Києва прибули з метою встановлення контролю над діючими злочинними елементами. Також ці особи мають наміри створити угрупування на етнічному принципі з міжнародними зв’язками для скоєння кваліфікованих шахрайств та розбійних нападів.

Відносно Вадика Краснодарського і Кащея складено адміністративний протокол за ст. 185 КУаП та вирішується питання щодо видворення їх за межі України із забороною в’їзду терміном на 5 років.

Загалом з початку року спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС, окрім згаданих, припинено протиправну діяльність шести «злодіїв у законі», трьох з яких видворено з України, одного заарештовано за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, стосовно п’ятого вирішується питання про екстрадицію в Іспанію, шостий проходить по кримінальній справі.