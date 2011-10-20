У лікарні Краснодона залишається ще 37 школярів

У центральній міській лікарні Краснодона станом на 10.00 залишаються ще 37 учнів школи-гімназії з числа госпіталізованих з отруєнням. Стан дітей задовільний.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров`я міськвиконкому Краснодона.

Дітей почали виписувати ще вчора. На вечір 19 жовтня в лікарні залишалися 47 дітей.

Попередній діагноз госпіталізованих – гострий гастроентерит.

Як повідомляв УНІАН, діти з харчовим отруєнням були госпіталізовані до другої інфекційної міської лікарні Краснодона вчора, 19 жовтня. За даними Міністерства охорони здоров`я, було госпіталізовано 41 дитину, за даними МНС - 49. На обід вони їли борщ, гречану кашу, рогалик із повидлом і чай.

Всі вони учні 1-4 класів міської гімназії Краснодона. В цілому в гімназії навчається 684 учні (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

У вогнищі захворювання фахівцями обласної і районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Узято проби води і залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

До Луганської області відряджаються фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби України для надання консультативної та практичної допомоги.

За фактом масового отруєння школярів к Краснодоні проводиться прокурорська перевірка.