Верховна Рада поділила підприємців-спрощенців на чотири групи

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (№8521).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 410 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК, визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати на спрощеній системі.

За його словами, до першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб та сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу, який не перевищує 3 млн. грн., та кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Ці підприємці мають сплачувати податок на рівні 3% чи 5% в залежності від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.

За словами В.ХОМУТИННИКА, до четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 5 млн. грн., і вони можуть наймати 50 осіб. Вони сплачуватимуть податок на рівні 3% чи 5%.

Як сказав голова комітету ВР, таким чином, обсяг доходу збільшений від 2 до 6 разів для всіх груп підприємців порівняно з нині діючими нормами, а податок знижений «фактично удвічі у порівнянні з тими умовами, які є сьогодні».

Кабінет міністрів висловився категорично проти внесення норми, згідно з якою застосовується нульова ставка до операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами-виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові культури у сільськогосподарських підприємств-виробників, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО зауважив, що така норма абсолютно не стосується малого і середнього бізнесу. За його словами, її підтримка парламентом призведе до «втрати бюджету в 5 млрд. грн.» наступного року.

Протее, незважаючи на ці зауваження, парламент підтримав таку поправку, яка була запропоновна членами фракції Народної партії.

Законом передбачено, що під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту взуття; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів із шкіри, хутра, виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; виготовлення текстильних виробів і текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту одягу і побутових текстильних виробів; виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту трикотажних виробів; виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту і реставрації килимів та килимових виробів; виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів.

Крім того, у цьому переліку: виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням; технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури; послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; послуги з ремонту годинників; послуги з ремонту велосипедів; послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку і металовиробів; виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту ювелірних виробів; прокат речей особистого користування та побутових товарів; послуги з виконання фоторобіт; послуги з оброблення плівок; послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; послуги перукарень; ритуальні послуги; послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; послуги домашньої прислуги; послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: діяльність з організації і проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації та проведення гастрольних заходів.

Відповідно до закону, платники єдиного податку звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати і подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та вже оподатковані; податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку; земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У законі визначено порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.