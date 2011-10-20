У Греції затримали шістьох українців

За повідомленням Посольства України в Грецькій Республіці, 17 жовтня поблизу о-ва Закінфос за звинуваченням у спробі контрабанди тютюнових виробів (3194 ящиків сигарет) підрозділом грецької берегової охорони заарештовано 6 громадян України – членів екіпажу судна TIANJIN 1 (прапор Того).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за даними дипустанови, в результаті допиту українських моряків місцевою прокуратурою ухвалено рішення щодо порушення проти них кримінальної справи.

За інформацією капітана судна, власник забезпечив українських моряків адвокатом.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.