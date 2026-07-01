Дрони СБУ уразили ангари з винищувачами Су-30 у Криму

Підтіверджено 5 влучань.

СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами", - йдеться у заяві.

Наразі підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

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За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

У відомстві зазначають, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

Удари по Криму

Як писав УНІАН, українські БПЛА атакували російський пором "Панагія", який використовувався для перекидання військової техніки та озброєння з території Краснодарського краю (РФ) до окупованого Криму. Судно залучали для перевезення російської техніки та вантажів у напрямку півострова.

Раніше у тимчасово окупованому Криму Сили оборони уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка", три катери та судно забезпечення. Ці цілі були пов’язані із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника. Окремим епізодом стало ухилення борта "Примар" ГУР від ворожого ПЗРК. Попри спроби росіян завадити виконанню бойового завдання, оператори продовжили операцію та здобули важливий результат.

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