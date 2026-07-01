Ціни зросли до рекорду: дефіцит анчоусів призведе до подорожчання риби й морепродуктів

Ель-Ніньйо матиме набагато більший вплив на світові ціни на продукти харчування, ніж війна в Ірані.

Світове виробництво анчоусів скоротилося на 40% порівняно з минулим роком, а ціни за той самий період зросли на 80% - до історичного максимуму. Посилення дефіциту анчоусів, спровоковане цьогорічним явищем Ель-Ніньйо, призведе до зростання цін у супермаркетах, пише колумніст Bloomberg Хав'єр Блас.

Анчоус – ключовий елемент у ланцюзі поставок, який підтримує світову аквакультуру з річним оборотом 500 мільярдів доларів. Анчоуси є основним інгредієнтом рибного борошна, і без їх достатньої кількості світове виробництво лосося, морського окуня, креветок, устриць та інших морепродуктів постраждає, що призведе до зростання цін.

Падіння вилову анчоусів у Перу, Еквадорі та Чилі призвело до зростання вартості рибного борошна на 80% порівняно з минулим роком, що збільшило витрати на виробництво аквакультури. Перу – це Саудівська Аравія анчоусів. Його річний вилов після сушіння та подрібнення забезпечує близько 20% світового обсягу поставок рибного борошна. Разом з виловом сусідніх Еквадору та Чилі сумарно це – майже третина світового виробництва.

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Вплив Ель-Ніньйо на ціни на морепродукти

Оскільки південноамериканський вид анчоусів має відносно короткий життєвий цикл, його популяція може суттєво зростати та зменшуватися щороку залежно від змін навколишнього середовища. Найбільший вплив має Ель-Ніньйо - погодне явище, яке регулярно нагріває води Тихого океану поблизу екватора, зменшуючи запаси поживних речовин і, отже, риби. Це явище повторюється у вільному циклі від трьох до п'яти років, регулярно скорочуючи виробництво рибного борошна. Проблема полягає в тому, що Ель-Ніньйо 2026 року обіцяє бути одним із найсильніших у сучасній історії, обваливши вилов анчоусів.

Вартість рибного борошна в гуртових цінах за останній рік майже подвоїлася, досягнувши історичного максимуму в 2990 доларів за метричну тонну наприкінці червня. Ймовірне подальше зростання. Оскільки ціни на корми зростають, аквакультурні компанії реагуватимуть скороченням виробництва, і вартість вирощеної риби та морепродуктів зростатиме протягом наступного року.

Сьогодні світ споживає понад половину риби та морепродуктів з аквакультурних ферм, що вимагає величезних поставок рибного борошна. Споживання риби на душу населення також зросло, досягнувши 21,3 кілограма на рік у 2024 році, порівняно з 14,3 кілограма в середньому у 1990-х роках.

Як зростуть ціни на морепродукти

Зазвичай явище Ель-Ніньйо досягає піку ближче до кінця року, що ще більше скоротить вилов анчоуса та виробництво рибного борошна.

Якщо побоювання галузі справдяться, ціни на лосося, ймовірно, зростуть до історичного максимуму до 2027 року. Лосось - найцінніша вирощувана риба у світі, але розширення аквакультури перетворило її з розкоші на повсякденну покупку в супермаркеті, а її ціна впала з приблизно 8 доларів за кілограм на початку 1980-х років до історично низького рівня в 2,5 долара на початку 2000-х років.

Відтоді вартість лосося піднялася вище 10 доларів за кілограм. Учасники галузі мовчать про те, наскільки можуть зрости ціни, але 20–25% здається розумним очікуванням.

Ель-Ніньйо матиме значний вплив на світові ціни на продукти харчування – набагато більший, ніж вплив війни в Ірані, резюмує колумніст.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Сезон херсонських кавунів в Україні має розпочатися у другій половині липня. Кавунами в області засадили понад 1000 гектарів, а ще 400 – відвели під дині.

Черешня цього літа стала однією з найдоступніших ягід для українців. Садівники віддавали ягоду "з полів" по 40-60 грн/кг. Сезон дешевої черешні триватиме в Україні ще тиждень-півтора, кажуть експерти.

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