Удари ЗСУ по Москві ганьблять Путіна та виводять його з рівноваги, – The Atlantic

Недавні атаки безпілотників на Москву та її околиці свідчать про багатогранну стратегію України.

За останні два тижні Україна завдала серії ударів безпілотниками по цілях у глибині російської території – насамперед у Москві та її околицях. Як пише The Atlantic, таке зосередження уваги на цілях у районі Москви свідчить про те, що Україна тепер намагається чинити політичний та економічний тиск на режим Путіна й вивести з ладу його військову машину, позбавивши її грошей, поставок і солдатів.

"Недавні атаки на центр космічного зв’язку в Дубні та на великий московський НПЗ є типовими для української стратегії щодо створення нестерпних умов для російського диктатора", – пише видання.

Зокрема, атака на Московський НПЗ 18 червня діяла на кількох рівнях, щоб "зганьбити й підірвати позиції Путіна".

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Багатогранна стратегія

По-перше, атака, майже напевно навмисно, спричинила масштабну пожежу, внаслідок якої утворився густий стовп чорного диму, видимий по всій Москві. Сенс був очевидний: показати москвичам, що Україна може завдати удару навіть по найважливіших економічних об’єктах, і що дні, коли вони вдавали, ніби війна далека від їхнього комфортного життя, закінчилися.

Атаки на московський нафтопереробний завод також вказують на ще одну мету України: перекрити Путіну доступ до грошей, необхідних йому для продовження війни. Для фінансування армії Росія майже повністю залежить від продажу нафти та інших нафтопродуктів решті світу.

При цьому удари України по нафтопереробних заводах поставили Путіна перед дилемою, пише видання:

"Дефіцит бензину явно викликає суспільне невдоволення. Але якщо Росія обмежить експорт, щоб зберегти внутрішні запаси нафти, це також зменшить суму грошей, яку вона зможе вкласти у війну. Менша кількість грошей, що надходять до державної скарбниці, також означає менше благ для населення Москви, чия згода Путіну вкрай необхідна".

Два удари по ЦКС у Дубні також чітко показують цілі українських військових.

"Українці кажуть: "Навіть ваші найважливіші об’єкти в глибині Росії не в безпеці. Ваша низька ефективність на місцях буде лише погіршуватися", – зазначає видання.

Недавні атаки, ймовірно, не змусять Росію швидко вийти з війни, проте вони розвіяли уявлення росіян про те, що Путін здатний захистити Москву, російську економіку та російську армію.

Наслідки ударів по Москві

Після найбільшої з початку повномасштабної війни атаки безпілотників на Москву антивоєнні настрої в російських регіонах різко посилилися. Кількість дописів із критикою війни за тиждень зросла на 235%.

Також росіяни масово шукають у мережі, коли закінчиться війна з Україною.

За даними сервісу Wordstat російського "Яндекса", з 22 по 28 червня користувачі здійснили понад 137 тисяч пошукових запитів на тему "коли Росія закінчить війну проти України". Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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