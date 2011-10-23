5 шахтарів отримали опіки від спалаху метану
10:49, 23 жовтня 2011Суспільство
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Шахту заливають водою
Учора о 12.22 у с. Тельмана Павлоградського району Дніпропетровської області на шахті „Дніпровська” Донецької теплоенергетичної компанії „Павлоградвугілля” на горизонті 175 м стався спалах метану.
На аварійній ділянці працювало 35 гірників, всього у шахті перебувало 406 шахтарів, які самостійно вийшли на поверхню, повідомляє прес-служба МНС.
Внаслідок спалаху 5 шахтарів отримали опіки, з них двоє госпіталізовані.
З 00.00 для ліквідації горіння проводиться затоплення водою аварійної ділянки. На місці події працюють підрозділи Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговуглепрому.
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