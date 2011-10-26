Нардеп назвав зацікавлених у знищенні інсулінового заводу в Україні

Заступник голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування ситуації навколо інсулінового заводу «Індар», народний депутат України Володимир КАРПУК вважає, що транснаціональні компанії зацікавлені в знищенні інсулінового виробництва в Україні.

У коментарі УНІАН депутат, зокрема, заявив, що в світі працюють лише кілька фірм з виробництва інсуліну, виходить на міжнародний ринок й «Індар», який в основному виробляє генно-інженерні інсуліни.

За словами В.КАРПУКА, «між транснаціональними компаніями - виробниками інсуліну йде величезна боротьба за ринки збуту. І, фактично, ці компанії в кожній країні домінують. В Україні «Індар» раніше займав 70% ринку інсулінів, нині - близько 50% ринку. І тут простежується інтерес транснаціональних компаній знищити «Індар». Зокрема, зазначив депутат, раніше, коли завод належав державі, на ньому виробляли власну субстанцію для інсулінів, а зараз - субстанцію купують за кордоном.

Заступник голови ТСК зауважив, що така ситуація - з втратою державою контролю над фармацевтичними підприємствами - виникла не тільки на «Індарі»: «Адже завод не єдиний. Злочинною групою були вкрадені ще деякі заводи фармацевтичної сфери, у тому числі й спільні підприємства». На думку депутата, всі ці заводи мають бути повернені державі.

В.КАРПУК вважає, що «Індар» - показовий приклад того, як організовані споживачі через громадські організації почали захищати свої інтереси.

Оцінюючи ситуацію навколо «Індару», екс-голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повідомила, що «у 2005 році від Фонду держмайна вносили до Кабінету міністрів методику оцінки інтелектуальної власності. На сьогодні ті розробки, які були щодо інсуліну, не захищені належно саме тому, що не було враховано серйозних моментів у законодавчій базі. У проекті закону було передбачено, що за розробниками закріплено право одержувати прибуток від використання їх інтелектуальної власності. На жаль, закон не було прийнято. Наші наукові кадри змушені працювати на інші країни, тільки не на Україну».

На думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ТСК потрібно дивитися, як із зміною керівництва на заводі «Індар» йдуть справи із захистом інтелектуальної власності на наукові розробки вітчизняних інсулінів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.

Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдингз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення в державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар". Відповідно до постанови, ТСК повинна розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакету акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що призвело до втрати стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання в рішенні питання про повернення у власність держави державного пакету акцій ЗАТ "Індар".