Ювілейний КаZантип почався з розрізання болгаркою залізного прута

Офіційне відкриття Республіки Z (відоміша назва - КаZантип) пройшло сьогодні вночі в селі Поповка під Євпаторією (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне відкриття Республіки Z почалося з розрізання болгаркою залізного прута (у такий оригінальний спосіб організатори КаZантипу вирішили замінити стрічку, яку зазвичай перерізують ножицями під час відкриття якогось об`єкту або заходу, - УНІАН).

Цього року КаZантип відзначає 15-річний ювілей. Працюватимуть 6 танцполів (це менше, ніж в минулі роки). «Ми переосмислили територію, переобладнали її, розділили на дві частини. Скоротили кількість танцполів, зате збільшили їх якість», - розповів журналістам представник КаZантипу Микола КАРПОВ.

В ході проведення нинішньої Республіки Z очікується виступ ряду відомих ді-джеїв, зокрема, Timo MAAS. «Буде гала-концерт, в ньому беруть участь зірки нашої танцювальної культури, які впродовж вже 15-ти років йдуть з КаZантипом нога в ногу. До нас також приїжджають дві іноземні «зірки», серед них - Тімо МААС», - повідомив М.КАРПОВ.

За його словами, цього року КаZантип відкрився, незважаючи на всі труднощі. «Так як цього року важко все було зробити, не було ще ніколи, - зазначив М.КАРПОВ. - Ми завжди приділяли багато уваги творчості, але мало (уваги - УНІАН) таким речам як: вода, каналізація. Цього року ми серйозно узялися за інженерні мережі, за воду, за каналізацію. Настільки щільно працювали зі всіма контролюючими службами, що я сподіваюся, вони це оцінили».

У свою чергу заступник голови Ради міністрів Криму Тетяна УМРІХІНА, яка очолює «робочу групу з контролю над проведенням Міжнародного фестивалю Республіка Z», привітала «всіх кримчан і нашу державу з тим, що КаZантип відбувся».

30 червня, як відомо, на КаZантипі пройде «відкриття марсіанської колонії». Що це таке - поки що тримається у таємниці. При цьому, як зазначає Т.УМРІХІНА, «з марсіанською територією питання на сьогоднішній день не вирішене остаточно». При цьому всі дозвільні документи «казантипники» вже зібрали. «Наша мета – узаконити і дати права КаZантипу», - зазначила в зв`язку з цим представник керівництва уряду Криму.

Як повідомили кореспондентові УНІАН «казантипники», багаторазова віза (пропуск) на КаZантип цього року коштує понад 100 доларів. «Взагалі, до офіційного відкриття багаторазова віза коштувала 500 гривень, а за день до офіційного відкриття вона підскочила в ціні до 600 гривень», - розповіла одна з відвідувачок КаZантипу. Одноразовий пропуск на відкриття КаZантипу коштував, за словами відвідувачів, близько 300 гривень (одноразовая віза - увійти на «казантипську» територію можна тільки один раз, час перебування на території не обмежений). Жовта валіза залишається одним із символів КаZантипу і, як і в минулі роки, дає право безвізового входу в Республіку Z.

Закриття КаZантипу відбудеться 26 серпня.