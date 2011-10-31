У Кузнецовську заборонили нічний алкоголь

У місті Кузнецовську, що на Рівненщині, заборонений продаж алкогольних напоїв у нічний час у магазинах і кіосках.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про заборону реалізації спиртного ухвалили депутати міської ради на сесійному засіданні 28 жовтня.

Заборона діятиме із 23.00 до 7.00 ранку. Водночас вона не поширюється на ресторани, кав’ярні й бари.

На думку авторів ідеї, нововведення сприятиме зміцненню громадського порядку в місті, зменшенню вживання спиртних напоїв його мешканцями, особливо підлітками. А це, в кінцевому результаті, позитивно позначиться на здоров’ї жителів Кузнецовська.