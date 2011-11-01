Янукович підтримав танцювальні гастролі в Туреччині
01:50, 01 листопада 2011Суспільство
767 0
З метою співпраці й інтеграції
Гастролі Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського у Турецькій Республіці відбудуться за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, підтримку надано "з метою популяризації української культури у світі, поглиблення співробітництва між Україною і Турецькою Республікою, інтеграції хореографічного мистецтва України у світовий культурний простір".
Гастролі ансамблю відбудуться у Туреччині у листопаді – грудні 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter