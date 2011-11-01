Литвин про мораль, цензуру та одіозні новації

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН визнає, що в законопроекті «Про захист суспільної моралі» (№7132) є ряд одіозних нововведень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

«Є ряд одіозних, на мій погляд, нововведень, які запропоновані в цьому проекті, і які треба, як мінімум, для початку вилучити», - підкреслив спікер.

Він зазначив, що «регулювати законом мораль надзвичайно складно, бо можна під це положення підігнати будь-що і заблокувати будь-яку інформацію, будь-які публікації».

В.ЛИТВИН наголосив, що запропонує Комітету ВР з питань духовності і культури і Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, а також на парламентських слуханнях обговорити цю проблему.

«Якщо хтось хоче собі знайти роботу, то це не означає, що вся країна повинна погоджуватися на таку роботу для тих чи інших структур», - додав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що з даним законопроектом, який зараз готується до другого читання, «треба поступати дуже обережно, щоб ми не створили проблем, коли може з’явитися те, що іменується таким словом, як цензура, або заборона писати на ту чи іншу тему».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”. За дане рішення проголосували 276 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Разом з тим низка політичних партій та громадських організацій виступили категорично проти цього законопроекту.

Зокрема, Громадський рух «Стоп цензурі!» вважає, що в результаті його ухвалення в Україні може з’явитися надзвичайно сильний інструмент цензури.

«Під приводом захисту суспільної моралі у законопроекті подаються технології, за якими можна буде закрити фактично будь-який український ЗМІ та он-лайн ресурс, а також обмежити доступ українських користувачів до зарубіжних веб-сайтів», – йдеться у заяві журналістів.

Також «Репортери без кордонів» висловили, серед іншого, занепокоєння з приводу того, що у законопроекті відсутні чіткі формулювання і це “дає можливість для різноманітних інтерпретацій”.

“Хто буде вирішувати, що є «пропагандою тероризму та інших форм кримінальної діяльності»? На жаль, у сусідніх з Україною країнах подібний параграф використовується, щоб придушити будь-які форми критики”, - йдеться у заяві цієї організації.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» переконана, що «за привабливою назвою цього законопроекту приховується намагання влади створити додатковий інструмент тиску на засоби масової інформації та інтернет-ресурси, обмежити свободу слова в країні».