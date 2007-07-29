Москва посилить шефство над Чорноморським флотом

Шефство Москви над Чорноморським флотом Росії нарощуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Севастополі член Ради Федерації Російської Федерації, представник Москви у Верхній палаті Росії Олег ТОЛКАЧОВ. За його словами, „прийнято середньотермінову програму шефства уряду Москви над Військово-Морським флотом, над Севастополем, зокрема. Активно працює фонд „Москва—Севастополь” під керівництвом адмірала у запасі КРАВЧЕНКА, колишнього начальника Головного штабу ВМФ РФ. Я думаю, що командувач підтвердить: фонд працює досить активно, і значну частину зусиль спрямовує на роботу у Севастополі”.

Як додав О.ТОЛКАЧОВ, „наші програми тут (у Севастополі - УНІАН) полягають в будівництві. Більше 3-х тисяч квартир для моряків вже здані. Керує попечительським складом фонду мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, разом працює з головнокомандувачем ВМФ адміралом флоту Володимиром МАСОРІНИМ”. За словами колишнього першого заступника глави уряду міста Москви, програма підтримки Москвою Чорноморського флоту Росії „продовжується, і буде продовжуватися далі. І робота по бойових кораблях, шефство префектур над бойовими кораблями. Тут присутні префекти. Вся робота продовжується, і буде нарощуватися. Оця вся діяльність по культурній взаємодії обов’язково буде нарощуватися”.