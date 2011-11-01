Дубілет каже, що новий порядок обміну валют не підірвав репутацію банків

“Паспортизація” обміну валют не вплинула на довіру українців до банківської системи, заявив агентству УНІАН голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ, коментуючи заяву керівництва Асоціації українських банків.

«Коментарі АУБ про те, що новий порядок обміну валют може мати негативний вплив на ставлення українців до банків, є невиправданим згущуванням фарб. Якщо вимірювати довіру українців, приміром, кількістю депозитів, що оформляються, то ми бачимо, що за останні два місяці депозитний портфель продовжує впевнене зростання», - зазначив О.ДУБІЛЕТ.

За його словами, на жаль, сьогодні позиція керівництва Асоціації українських банків з найважливіших питань розвитку банківської системи не враховує думки ключових гравців ринку і є швидше особистою точкою зору президента АУБ (Олександра СУГОНЯКО), ніж віддзеркаленням реальної ситуації.

«Я не згоден з такою оцінкою АУБ ситуації в банківському секторі. Найімовірніше, вона продиктована відстоюванням інтересів невеликої групи банків, які займалися здебільшого готівковими валютообмінними операціями, - зазначив О.ДУБІЛЕТ. - Частка таких банків на ринку мізерна, а такі заяви змушують нас задуматися про ефективність членства в асоціації. Що ж до ідентифікації клієнтів під час банківських операцій з великими рупними сумами, то виконання цієї вимоги допомогло Україні вийти з «чорного списку» FATF, а це для економіки країни дуже важливо».

Нагадаємо, що під час прес-конференції 25 жовтня президент АУБ О.СУГОНЯКО заявив, що “головним результатом паспортизації обміну валют стало падіння довіри українців до банківської системи”. Ця заява викликала критику як з боку найбільших банків з вітчизняним та іноземним капіталом, так і НБУ.