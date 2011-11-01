Лейтенант міліції застрелився у власному кабінеті
15:37, 01 листопада 2011Суспільство
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Триває перевірка
У Бучачі Тернопільської області у власному кабінеті застрелився лейтенант міліції, оперуповноважений групи кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 24-річний житель села Переволока Бучацького району загинув внаслідок вогнепального поранення в голову.
У Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції цей факт підтвердили. Від інших коментарів правоохоронці утримуються.
Триває перевірка.
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