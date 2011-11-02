Старі методи продажу вугілля вичерпались

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

Концепція схвалена розпорядженням Кабміну №1070-р від 26 жовтня, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

У документі зазначається, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємство «Вугілля України», яка зіграла позитивну роль на перехідному етапі, в даний час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв`язку з непрозорістю ціноутворення і регулювання збуту.

Тим часом, перехід до біржової моделі торгівлі в першу чергу енергетичним вугіллям сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні й впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту і пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема, Міністерство енергетики і вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочною приналежністю, формуватиме кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролюватиме дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Положення концепції планується реалізувати в 2011-2012 рр.

У зв`язку з цим, Кабмін доручив Міненерговугілля спільно з іншими зацікавленими міністерствами і відомствами в місячний термін подати на затвердження уряду план заходів щодо реалізації положень концепції переходу на біржові торги вугіллям.

Нагадаємо, згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президенті України, до кінця 2012 року планується ліквідувати ДП «Вугілля України».

Довідка УНІАН. «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, що виробляється на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн. тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн. тонн - енергетичне вугілля), або 65% від загального обсягу поставок державними шахтами.