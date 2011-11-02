Крим готується прийняти круїзний флот
04:33, 02 листопада 2011Суспільство
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Ялтинський і Севастопольський порти будуть модернізовані
Ялтинський і Севастопольський морські порти планується модернізувати з метою створення в Криму сучасної інфраструктури з прийому і обслуговування круїзного флоту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.
Як зазначається в повідомленні, також серед першочергових завдань подальшого розвитку галузі морського і річкового транспорту - організація належної і якісної системи безпеки на морському і річковому транспорті шляхом зміцнення і розширення повноважень регіональних органів Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті.
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