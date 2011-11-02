У МВС кажуть, що у тренера ФК «Буковина» стріляли випадково

Буковинські оперативники затримали підозрюваних у скоєнні замаху на життя головного тренера ФСК «Буковина» Вадима ЗАЙЦЯ. Як з’ясувалося, напад на головного тренера футбольного клубу «стався помилково».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України у Чернівецькій області генерал-майор міліції Микола ХАРАБАРА.

За його словами, ціллю нападників був приватний підприємець, який заборгував півтора мільйони гривень 43-річній жительці Чернівців.

«Аби нагадати підприємцю про те, що борги потрібно повертати, жінка не придумала нічого кращого, ніж залякати чоловіка. Для виконання свого плану вона найняла двох раніше судимих чоловіків 24 та 29 років. За виконане завдання жінка пообіцяли винагороду - 4 тисячі євро. «Особливі прикмети» автомобіля виконавці отримали від замовниці: марку, колір, серію та номерний знак. Але сталося так, що такої ж марки, кольору і з таким же номерним знаком, з різницею лише в одній літері у серії номерного знака, була машина тренера футбольного клубу Вадима ЗАЙЦЯ», - додав начальник УМВС.

Правоохоронцям знадобилося три тижні, аби розкрити злочин. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники міліції вийшли на слід нападників. Наразі трьох зловмисників затримано, вони перебувають в слідчому ізоляторі Чернівців і зізналися у скоєному злочині.

Речовий доказ - обріз мисливської рушниці, - вилучено. Окрім того, під час обшуку в одному із спортзалів було вилучено ще один мисливський обріз та стартовий пістолет, перероблений під спецзасіб травматичної дії, який належав затриманим.

За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 15 (замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями проводиться перевірка щодо причетності двох молодиків до подібних злочинів на території Чернівецької та інших областей. Слідство триває.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ФСК «Буковина», президент команди "Буковина" Василь ОРЛЕЦЬКИЙ вже подякував правоохоронним органам за розкриття злочину. "Хочу висловити вдячність нашим правоохоронцям за те, що вони розкрили справу щодо головного тренера нашої команди. Сподіваємося, що незабаром ми знову побачимо Вадима на тренерському містку "Буковини", - зазначив В.ОРЛЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня близько 13.00 невідома особа вистрелила у головного тренера футбольного клубу «Буковина» В.ЗАЙЦЯ, який вийшов з власного будинку та сів за кермо автомобіля «БМВ Х-5». Невідомий підійшов до автомобіля і, не витягуючи з поліетиленового пакета обріз мисливської рушниці калібру 16 мм, вистрілив у нижню частину дверцят, поранивши тренера у ногу. Після пострілу зловмисник втік, а потерпілого з пораненням коліна швидка доставила до лікарні.