Арбузов прогнозує, що наступний платіж за газ піде вже в рублях

Україна планує перейти на рублі при розрахунку за газ із Росією в листопаді-грудні.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день уже є попередня угода про перехід на розрахунки в рублях.

«Я думаю, що ми говоритимемо про перехід на рублі вже в наступний платіж», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він не виключив, що спроба перейти на оплату в рублях може відбутися й при розрахунку за газ, отриманий у жовтні, який необхідно провести до 6 листопада.

«Пробуватимемо працювати і з цим платежем, але, я думаю, об`єктивно – це наступний платіж – у наступному місяці», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він також повідомив, що для переходу до оплати в рублях зміни в контракт вноситися не будуть, а будуть підписані доповнення до документа.

За словами С.АРБУЗОВА, відповідні переговори зараз проводяться між компаніями АТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Міністерства фінансів і Нацбанки обох країн усі необхідні питання вже обговорили.

«Контракт підписаний у доларах, але з`явиться можливість оплати і в доларах, і в рублях. Це буде доповнення до контракту. Воно зараз розглядається. "Нафтогаз" веде переговори з "Газпромом". На рівні Мінфінів і Нацбанків України та Росії ми питання всі вже обговорили», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він підкреслив, що проблем із оплатою в рублях бути не повинно.

«Рубль – вільно конвертована валюта, тому тут питань бути не може, оскільки є котирування на рубль. Проблем не буде», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він зазначив, що в перспективі планується перехід у розрахунках між Україною та Росією на рубль не лише при торгівлі газом, але й при співпраці в інших сферах.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках із деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків із Росією в рублях при торгово-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.