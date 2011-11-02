Справа проти одеського екс-чиновника розвалиться, якщо той втече з України?

Якщо підтвердиться факт виїзду за межі Одеси для лікування екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуарда СМОЛЯРА, який є головним фігурантом у справі щодо нібито незаконного продажу низки об`єктів комунальний власності, то слідству навряд чи вдасться встановити істину.

Таку думку сьогодні висловив в інтерв`ю УНІАН одеський адвокат Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ, який представляє інтереси одного з фігурантів справи – екс-заступника начальника Юридичного управління міськради Максима БОЛДІНА.

«Поки офіційно не підтверджені чутки про те, що Е.СМОЛЯР, раніше звільнений судом з-під варти, виїхав за межі Одеси, - відзначив С.МАКОВЕЦЬКИЙ. – Однак якщо слідство не зможе одержати від головного фігуранта Е.СМОЛЯРА необхідні відомості, а також проводити слідчі дії у справі, що розслідується, то я скептично оцінюю можливості слідства встановити належним чином істину у цій справі, порушеній прокуратурою Одеської області».

«Цілком ймовірно, що Е.СМОЛЯР, який зараз перебуває на лікуванні, - додав С.МАКОВЕЦЬКИЙ, - з`явиться на черговий допит за першим дзвінком слідчого обласної прокуратури».

Зв`язатися за допомогою телефону безпосередньо з Е.СМОЛЯРОМ або його адвокатом кореспонденту УНІАН не вдалося, однак люди з оточення екс-мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА стверджують, що Е.СМОЛЯР дійсно зараз перебуває на лікуванні. Проте де саме, не уточнюють.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня поточного року екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Е.СМОЛЯРА запросили до облпрокуратури як свідка в одній із справ, що розслідуються, де його було затримано як підозрюваного у справі.

14 жовтня Е.СМОЛЯРА, підозрюваного у заволодінні комунальним майном шляхом зловживання службовим становищем, було звільнено з СІЗО Апеляційним судом Одеської області під заставу.

Суд порахував чотири місяці, які Е.СМОЛЯР провів у СІЗО, достатнім терміном для того, щоб органи слідства могли зібрати всі необхідні докази його вини.

Раніше, а саме 1 вересня, рішенням Приморського райсуду Одеси було звільнено з СІЗО під підписку про невиїзд М.БОЛДІНА – другого фігуранта у справі, порушеній прокуратурою за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Прес-служба облпрокуратури оприлюднила заяву, що взяття під варту М.БОЛДІНА мотивується розслідуванням «кримінальної справи за фактом заволодіння комунальним майном колишніми чиновниками Одеської міськради. Зокрема, слідчі підозрюють М.БОЛДІНА «у співучасті в незаконному заволодінні 23 об`єктами комунальної власності, розташованими в історичному центрі Одеси, чим завдано матеріальний збиток територіальній громаді на суму понад 37 млн. грн.».