На Одещині за хабар затримали чиновника РДА

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно депутата Білгород-Дністровської міської ради - головного спеціаліста Управління агропромислового розвитку Білгород-Дністровської районної держадміністрації за хабарництво.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в прес-службі обласної прокуратури.

«У ході досудового слідства встановлено, - уточнили в прес-службі, - що чиновник вимагав і отримав від громадянина через своїх співучасників у скоєнні злочину хабар у сумі 2 тис. дол. за підготовку документів та оформлення права власності на земельну ділянку водного фонду площею 3 гектара».

Затриманому, стосовно якого розслідується кримінальна справа за ознаками ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на термін 8-12 років, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та конфіскація майна.