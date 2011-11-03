Тігіпко: пільги потрібні тільки бідним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що згідно судовими рішеннями з рахунків Державного казначейства на користь пільговиків було списано в безспірному порядку близько 6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час розширеного засідання Кабінету міністрів України, при цьому не уточнивши період.

За словами прем`єра, кошти були списані на користь лише кількох тисяч пільговиків.

Так, М.АЗАРОВ навів приклад, що у Харківській області за рішенням суду була призначена компенсація пільговику-чорнобильцю у сумі близько 700 тис. грн., а також призначена пенсія в сумі 34 тис. грн.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив, що вважає подібні судові рішення проявом корупції у судах.

Уряд України вважає за доцільне позбавляти пільг тих, хто має додаткові джерела доходів, заявив віце-прем`єр.

«Йдеться про те, що якщо людина має певний обсяг доходу, вона не матиме права на ті чи інші пільги, - сказав С.ТІГІПКО. – Умовно, якщо ветеран війни має додатковий дохід, він володіє бізнесом, ми не доплачуватимемо, більше залишимо тим, хто на пенсії і не має таких грошей».

При цьому він відзначив, що уряд сьогодні не може підійти настільки жорстко до ситуації, тому що «це буде колосальна політична дискусія». За словами С.ТІГІПКА, зараз розроблено законопроект, яким передбачено застосування вищезгаданого принципу до професійних пільг.