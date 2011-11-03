Україна за індексом людського розвитку посіла 76 місце

Значення індексу людського розвитку (ІЛР) України за 2011 рік дорівнює 0,729 - у високій категорії людського розвитку - що ставить країну на 76 позицію з 187 країн і територій.

Такі дані містяться у доповіді ООН про стан людського розвитку, текст якої має у своєму розпорядженні ZN.UA.

За період з 1990 до 2011 року значення ІЛР України зросло з 0,707 до 0,729, або на 3% або в середньому приблизно на 0,1% за рік.

До списку країн Європи та Центральної Азії, які розташовані близько до України у рейтингу ІЛР 2011 року та мають порівняну з Україною чисельність населення, входять Казахстан і Російська Федерація з ІЛР відповідно 68 і 66.

Індекс гендерної нерівності (ІГН) України становить 0,335, що ставить її на 57 місце серед 146 країн. В Україні жінки мають 8% місць у парламенті, 91,5% дорослих жінок мають середню або вищу освіту (порівняно з 96,1% чоловіків). На кожні 100 тис. народжених живими 26 жінок помирають від причин, пов’язаних із вагітністю; рівень народжуваності серед дорослих становить 30,8 народжених на 1000 народжених живими. Частка участі жінок у робочій силі становить 52%, тоді як аналогічний показник у чоловіків – 65,4%.

Останні за часом загальнодоступні дані обстеження щодо оцінки багатовимірного індексу бідності (БІБ) в Україні відносяться до 2007 року. 2,2% населення України потерпає від багатовимірних депривацій, а ще 1% є вразливим до таких депривацій. Інтенсивність депривацій в Україні, яка є середнім відсотком депривацій, яких зазнають люди, які живуть у багатовимірній бідності, становить 35,5%. БІБ, що є часткою багатовимірно бідного населення, скоригованою на силу депривацій, становить 0,008. У Казахстані та Російській Федерації БІБ становить відповідно 0,002 і 0,005.