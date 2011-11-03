У жителя Донецька за газові борги відібрали автомобіль

Сьогодні у жителя Донецька, який заборгував публічному акціонерному товариству «Донецькміськгаз» понад 18 тис. грн., конфіскували автомобіль.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «Донецькміськгаз».

Згідно з повідомленням, представники підприємства спільно із співробітниками державної виконавчої служби на виконання рішення суду виконали «примусовий вхід до будинку боржника», який не сплачував за газ з 2001 року.

У прес-службі уточнили, що спочатку абонента було відключено ще в 2000 році, проте він самовільно підключився до газової мережі. У 2003 році фахівці міськгазу знову відключили боржника, проте він знову самовільно підключився, причому цього разу – вже до підземного газопроводу.

За рішенням суду фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» сьогодні увійшли до двору боржника з метою конфіскувати його автомобіль, проте його друзі спробували чинити фізичний опір представникам міськгазу і виконавчої служби.

«Сталася невелика бійка. Однак автомобіль ВАЗ-2106 було конфісковано у рахунок погашення боргу і доставлено на відповідальне зберігання ПАТ «Донецькміськгаз», - сказали у прес-службі.

У прес-службі також акцентували, що «Донецькміськгаз» занепокоєний ситуацією з платежами населення за газ. «Сьогодні загальний борг абонентів становить близько 28 млн. грн. З початку року юристами підприємства подано близько однієї тисячі позовів. Ухвалено рішення за 600 позовами на суму понад 630 тис. грн. про стягнення заборгованості», - констатували у міськгазі.

«З початку 2011 року з боржників стягнуто за рішенням суду понад 710 тис. грн. Сьогодні у виконанні перебувають позови на суму майже 900 тис. грн.», - зазначили у ПАТ «Донецькміськгаз».