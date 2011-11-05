Затримано двох, які викрали майже 40 ікон по всій Україні

На Вінниччині працівники міліції за «гарячими слідами» затримали двох чоловіків, які скоювали крадіжки ікон з церков та храмів по всій території України.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Зокрема, під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди у Тростянецькому районі працівники міліції зупинили підозрілий автомобіль «ВАЗ-2101», у салоні якого виявили старовинні ікони.

В цей час до Тростянецького райвідділу міліції надійшло повідомленні від настоятеля храму Святого апостола євангеліста Івана Богослова, який розташований в селі Тростянчик, про те, що з приміщення храму невідомі особи, зламавши замки, вкрали сім великих та дві маленькі старовинні ікони. Викрадені ікони знаходилися у храмі з часів його побудови – кінця XIX століття. Каталогова вартість однієї ікони становить близько 3 тис. 500 дол.

Затриманими виявилися 23 та 24-річні непрацюючі жителі Запорізької області.

Як з’ясувалось, з лютого 2011 року молодики скоїли крадіжки ще 36 ікон з церков та храмів у Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській областях та м. Сімферополі. Викрадені ікони зловмисники збували постійним купцям у Києві та Мелітополі.

За словами старшого наукового співробітника Вінницького краєзнавчого музею Алли ЛІПСЬКОЇ, вилучені у зловмисників ікони мають історичну та культурну цінність.

Належать вони іконописній школі Києво-Печерської лаври кінця XIX - початку XX століття. Писані ікони олією, кольоровою емаллю та позолотою. Сьогодні вони потребують реставрації.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України («крадіжка»), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.