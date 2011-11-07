У Запоріжжі в Сталіна метали дротики

Активісти громадської ініціативи «Оновлення країни», ВО «Свобода» і МГО «Сокіл» провели у Запоріжжі антисталінський мітинг.

Як повідомили УНІАН у ГІ «Оновлення країни», також громадськими організаціями було проведено політичний перфоманс «Влуч у ката України».

Організатори встановили двосторонню дошку із зображенням Сталіна і запропонували всім бажаючим зіграти в своєрідний «дартс».

Перехожі, що проходили біля приміщення Запорізької облдержадміністрації, охоче долучались до акції, тим самим висловлюючи своє ставлення до встановлення пам’ятника у Запоріжжі, йдеться у повідомленні.

«Встановлення пам’ятника кримінальному злочинцеві Сталіну, вину якого довів Апеляційний суд Києва, – це знущання над мільйонами жертв сталінського терору», - заявив координатор громадської ініціативи «Оновлення країни» Дмитро ХАРЬКОВ.

Він закликав українців, використовуючи правові методи, змусити комуністів прибрати цей пам’ятник із Запоріжжя.

«Відразу після відновлення погруддя Сталіну я планую подати позов у суд. Адже таким пам'ятникам не місце у країні, де від Голодомору і політичних репресій загинули мільйони мирних жителів», - додав Д.ХАРЬКОВ.

Як відомо, сьогодні, 7 листопада, відновлено зруйноване погруддя Сталіну, а також встановлено пам’ятник Зої Космодем'янськiй біля обкому КПУ.