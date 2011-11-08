У Києві накрили два нелегальних казино: охорона чинила спротив міліції

Працівники столичного УБОЗу ліквідували в Києві два нелегальних казино денний обіг грошей в яких становив сотні тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в Київському главку міліції, перший гральний заклад було розташовано в готелі «Хрещатик», другий – в розважальному центрі «Імперіал» на вулиці Саксаганського.

Як зазначили в міліції, під час спецоперації з ліквідації незаконного грального бізнесу охороною закладів було вчинено фізичний опір співробітникам міліції. В результаті обшуків було встановлено, що в розважальних закладах функціонувало 37 столів для гри в покер, 5 – для гри в рулетку, 18 гральних автоматів, а також комп’ютерна мережа для азартних ігор. Під час оперативних заходів було вилучено понад 1 мільйон 600 тис. грн., понад 300 тис. доларів, 150 тис. російських рублів та 1500 євро.

Як зазначили в столичній міліції, в системі роботи цих клубів існував спеціальний підрозділ, який займався підбором клієнтів, як правило, з числа іноземних громадян. Наразі встановлено, що гральний бізнес функціонував не більше місяця, встановлюються його організатори та вирішується питання про порушення кримінальної справи.