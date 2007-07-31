Секретаріат Президента заявляє про зрив програми приватизації

У Секретаріаті Президента вважають, що виконання програми приватизації в Україні в 2007 році практично зірване.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК

«Фактично ми маємо зірвану програму приватизації цього року», - сказав О.ШЛАПАК, додавши, що уряд фактично відійшов від вирішення проблем приватизації, поклавши все на Фонд державного майна (станом на середину липня до держбюджету надійшло 1,540 млрд. грн., що становить 10% від плану приватизації - УНІАН).

Разом з цим, за словами О.ШЛАПАКА, в Україні спостерігається повернення до практики «приватизації на замовлення». «Нам немає чим похвалитися перед інвесторами у вигляді відкритих красивих конкурсів, які могли б залучити реальні, так звані, розумні інвестиції в країну», - заявив О.ШЛАПАК, і нагадав, що стала «притчею во язицех» приватизація «Луганськтепловозу» і Комсомольського рудоуправління. «Причому, я подивився регіональний зріз приватизації, виявляється, що політика приватизації на замовлення або приватизації з додатковими умовами, що призводить до значно дешевшого продажу об`єктів, проходить і на територіях (у регіонах - УНІАН)», - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день проходять судові розгляди про законність приватизації «Луганськтеполовозу» і Комсомольського рудоуправління.

Згідно з планом приватизації, в I кварталі 2007 року Фонд держмайна мав виставити на продаж пакети акцій "Укртелекому", "Міttаl Steel - Кривий Ріг", Одеського припортового заводу, Національної страхової компанії "Оранта" і ряду інших підприємств.

Довідка УНІАН. Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» надходження від приватизації передбачені в обсягу 10 млрд. 587 млн. грн.

Станом на 12 липня 2007 року від приватизації державного майна ФДМУ перерахував до держбюджету 1 млрд. 540 млн. 390,87 тис. грн.

Найбільші надходження були одержані від продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”, міноритарних пакетів акцій «Міттал Стіл Кривий Ріг», а також 74,99% “Запорізького заводу напівпровідників”.