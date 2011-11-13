На Донеччині міліція зібрала «урожай» із 599 одиниць вогнепальної зброї

У Донецькій області за 10 місяців цього року міліція вилучила з незаконного обороту 599 одиниць вогнепальної зброї.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що з метою припинення подальшого неконтрольованого розповсюдження вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин за січень – жовтень 2011 року було виявлено 792 факти незаконного поводження зі зброєю, зокрема вогнестрільною – 573 (на 5 більше, ніж минулого року).

Усього органами і підрозділами внутрішніх справ області з незаконного обороту вилучено 599 одиниць вогнепальної зброї, зокрема: 6 автоматів, 22 гвинтівки, 158 пістолетів, 85 обрізів, 29 мисливських рушниць, 76 гранат, 127 од. зброї кустарного виробництва, 14,6 тис. патронів, 50,3 кг вибухових речовин.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Україні міліція вилучила у громадян 2781 одиницю вогнепальної зброї.