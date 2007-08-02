Держава закупить зерно ”за прийнятними цінами”

Віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА запевняє, що у держави досить коштів, щоб закупити зерно у державний резерв за прийнятними для виробників цінами.

Як повідомляє прес-служба уряду, про це він заявив під час селекторної наради з питань формування державного продовольчого резерву і регіональних ресурсів зерна з урожаю 2007 року і щодо ситуації на ринку хліба, борошна і основних видів продовольства.

“Уряд захищатиме вітчизняного сільгосптоваровиробника. У держави досить коштів, щоб закупити зерно в державні ресурси за прийнятними для виробників цінами. Жоден селянин нічого не втратить на ціні. А наступного року підтримка агропромислового комплексу з боку держави буде удвічі більше», - сказав В.СЛАУТА.

Міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, який брав участь в селекторній нараді, повідомив, що на сьогоднішній день “в 17 областях почато закупівлю (зерна у держрезерв), і товаровиробники вже одержали кошти за поставлене зерно. Разом з тим, 8 областей, а саме Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська і Чернівецька взагалі не закупили жодної тонни зерна”.

Ю.МЕЛЬНИК позитивно оцінив роботу областей з формування регіональних ресурсів зерна. “За нашими даними, на сьогоднішній день регіональні ресурси сформовані в обсягу близько мільйона тонн”, - сказав він.

Голова Держкомрезерву Віктор КИРИЧЕНКО зазначив, що сьогодні відпрацьована система закупівлі зерна в державний матеріальний резерв України і що про це необхідно інформувати сільгосптоваровиробника. “Закупівля зерна здійснюється через товарні біржі. Впродовж одної доби укладається договір. І як тільки в Держрезерв надходить приймальний акт за формою № Р-16, оплата здійснюється максимум, упродовж доби”, - сказав він.

В.КИРИЧЕНКО зазначив, що всі підприємства Держрезерву готові до приймання зерна і працюють. Причому, в питанні закладки зерна Держрезерв сподівається на конструктивну співпрацю з облдержадміністраціями.

Разом з тим, В.КИРИЧЕНКО відзначив, що у ряді областей – Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій – закладка зерна у державний продовольчий резерв йде дуже повільно.

Оцінюючи роботу ДАК “Хліб України”, Ю.МЕЛЬНИК наголосив на необхідності удосконалення механізму поставки борошна, за яке вже сплачено кошти, хлібопекарським комбінатам.