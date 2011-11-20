43 чорнобильці продовжують голодування в Донецьку

У Донецьку біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду 43 чорнобильці продовжують голодування проти скорочення пенсійних виплат, розпочате 15 листопада.

Про це УНІАН повідомив представник ініціативної групи чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, всього в наметовому містечку перебувають близько 200 протестуючих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

В.СУМАРУКОВ зазначив, що за минулу добу ніхто з голодувальників госпіталізований не був, проте їхній стан такий, що лікарі говорять: «Вас тут усіх треба госпіталізувати». Частина голодувальників лежать у великому опалюваному наметі.

Біля наметового містечка постійно чергує машина швидкої допомоги, лікарі періодично консультують і надають мінімальну медичну допомогу тим учасникам акції, хто до них звертається.

Вхід до будівлі управління Пенсійного фонду у зв'язку з вихідним днем закрито, але біля входу чергують 2-3 співробітники міліції.