Після ремонту відкрито музей Макаренка

У Кременчуці Полтавської області після ремонту відкрили музей імені Антона Макаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер у будинку, де жили батьки А.Макаренка і кілька років він сам, з'явилося опалення. Приміщення відремонтували і зовні, й усередині. При цьому постаралися максимально точно зберегти зовнішній і внутрішній вигляд будинку того часу.

«Зараз у музеї Макаренка представлено 34 тисячі експонатів. Серед них - особисті речі А.Макаренка, меблі та книги його батьків. Багато експонатів представлені вперше. Свого часу вони чекали у фондосховищах. Це і шахи, і окуляри, і сурма, і скрипка», - сказала директор музею Наталія КУЩЕНКО.

Після відкриття музею Н.КУЩЕНКО провела екскурсію для міського голови Кременчука Олега БАБАЄВА і його заступників, а також для журналістів.

Тепер екскурсії можна проводити і взимку, оскільки раніше на зиму експонати з музею виносили.

Крім продовження ремонту в музеї, влада планує неподалік розбити скверик.