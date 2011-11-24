Королевська вважає, що в України ще залишився «золотий фонд»

Однією із засад економічних реформ в Україні має стати виробництво високотехнологічної продукції, яка відповідає європейським стандартам.

Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи перед працівниками авіаційного і машинобудівного заводів у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «сьогодні Україна експортує здебільшого сировину і напівфабрикати. Це поступово перетворює нашу країну на сировинну колонію, знижує рівень життя наших громадян. Але у нас ще залишилися підприємства та інститути, які становлять «золотий фонд» України. Це і Харківський авіаційний завод, і машинобудівний завод «ФЕД».

Депутат наголосила, що «без державної підтримки, без преференцій для авіаційної галузі, Україна може залишитися без літаків. Якщо ж країна хоче і далі їх виробляти, вона має стимулювати розвиток авіабудування. Сьогодні це найрозвиненіша галузь машинобудування, яка може зробити економіку України інноваційною».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що 20 років незалежності Україна «нещадно експлуатувала напрацювання Радянського Союзу. Країна розвивалася за інерцією. Її керівники не зуміли створити ані ринкову економіку, ані гідний рівень соціальних гарантій. Українська економічна система – це потворний гібрид, який абсолютно нежиттєздатний. Україна нагадує хлопця з села, який на базарі говорить батькові: «Кінчайте, батьку торгувати, бо нічим здачі дати». Ми доторгувалися своїм національним надбанням, своїм потенціалом до ручки».

За словами політика, технологічна революція в країні сьогодні продовжується виключно завдяки людям, які беруть на себе відповідальність, розвивають підприємства, залучають ресурси та інвестиції. Проте цього мало. На її думку, держава також має продемонструвати свою зацікавленість у розвитку виробництва високотехнологічної продукції.

«Для того, щоб ситуація в Україні не нагадувала роки великої депресії в США, нам потрібно більше виробляти високотехнологічній продукції. Ми маємо відновити свої законні позиції на світовому ринку. І держава має надати підприємствам і галузі посильну допомогу. В Україні необхідно сформувати чітке, зрозуміле, прозоре і системне державне замовлення на продукцію. Країні потрібні літаки, необхідні високотехнологічні механізми. Необхідно створити умови, за яких в Україні запрацює зв`язка «виробництво-споживання», - вважає політик.

«Необхідно активізувати роботу з укладання зовнішньоекономічних контрактів. За оцінками експертів, обсяг замовлень нових пасажирських і вантажних літаків до 2026 року становитиме від 2,6 до 3 трлн. дол. Україна може стати частиною цього ринку, що принесе країні нові робочі місця і підвищення рівня заробітної плати у галузі», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.