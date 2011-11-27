У Дніпропетровську руйнується пам’ятка світового значення

22:45, 27 листопада 2011
Суспільство
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Археологи б`ють на сполох

У Дніпропетровську через відсутність фінансування виникла загроза руйнування Богородицької фортеці, яка вперше згадується у літописах XVI сторіччя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила науковий керівник Лабораторії археології Придніпров’я Дніпропетровського національного університету Ірина КОВАЛЬОВА.

«Практично у межах Дніпропетровська розташований археологічний пам’ятник cвітового значення, до якого легко добратися по воді та автошляхами. Тут є всі умови для створення археологічного музею просто неба. Однак наразі, по завершенню сезону, археологи змушені засипати всі проведені розкопки, адже без нагляду старовинні споруди просто зруйнуються», - зазначила І.КОВАЛЬОВА.

За її словами, Україна ризикує втратити археологічну пам’ятку світового значення.

Археолог наголосила, що через відсутність фінансування археологічних робіт сьогодні досліджено не більше 5% території Богородицької фортеці.

При цьому вже проведені роботи фінансувалися за рахунок спонсорів.

***Богородицька фортеця є пам’яткою архітектури національного значення. Вона була побудована на місці містечка Стара Самара, перша згадка про яке датується 1576 роком. Архітектором фортеці був Вільям фон Зален, який працював при гетьману І.Мазепі.

 

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