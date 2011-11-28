Депутат: ігри з ядерними матеріалами небезпечніші за ігри з часом

Рішення про будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження потрібно приймати лише після обговорення з громадськістю та висновків фахівців.

Про це в коментарі ZN.UAзаявив Анатолій Семинога, голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Безумовно, проблема зберігання відпрацьованого ядерного палива мусить вирішуватися. Але поспішні, необґрунтовані рішення в цьому питанні неприпустимі. Тим більше що зберігати радіоактивні матеріали планується невизначений час (хоча чинне законодавство вимагає зазначати термін зберігання ядерного палива) у безпосередній близькості до кількамільйонного мегаполіса, столиці держави. До оцінки ризиків та вибору оптимального (не лише з економічного погляду, а й із позицій безпеки) розміщення сховища слід залучити широке коло експертів та науковців», – вважає А.Семинога.

«На моє глибоке переконання, на даному етапі законопроект має бути відхиленим. Повернутися до його розгляду можливо лише після отримання висновків незалежних експертів і обговорення цих висновків широкою громадськістю. Інакше може виникнути ситуація, схожа на скасування переходу на зимовий час: спочатку скасували, а тільки потім почали думати про можливі збитки і втрати. Однак ігри з ядерними матеріалами значно небезпечніші за ігри з часом», – наголосив депутат.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2011 року парламент України прийняв у першому читанні проект закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом» (реєстраційний номер 8795). Головне завдання запропонованого законопроекту – законодавчо закріпити місце будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР, якими оснащені майже всі вітчизняні АЕС, у Чорнобильській зоні відчуження.