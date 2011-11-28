Вихователька крала в дітей золоті хрестики, поки ті спали

У Полтаві вихователька, що крала в дітей золоті прикраси, засуджена до 3 років ув`язнення.

Про це УНІАН повідомила інспектор Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Алла КВІТА.

За її словами, в червні минулого року в Полтаві до кримінальної відповідальності за крадіжки в дошкільній установі було притягнуто 28-річну виховательку одного з полтавських дитсадків. Як з`ясували міліціонери, жінка, вже маючи раніше судимість за аналогічний злочин, якимось чином продовжувала працювати з дітьми.

В процесі досудового слідства було встановлено, що обідньої пори, коли діти спали, вона знімала з малюків золоті хрестики і забирала собі. Проте незабаром батьки потерпілих малюків помітили зникнення ювелірних виробів і звернулися за допомогою в міліцію.

Під час оперативно-розшукової роботи працівники міліції довели причетність жінки до п`яти фактів обкрадання дітей. Також було встановлено, що в цей період жінка викрала золоті сережки в своєї знайомої.

У судовому засіданні підсудна визнала себе винною і розкаялася. Викрадене нею майно було частково повернене потерпілим. Згідно з рішенням Апеляційного суду Полтавської області, жінці призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за ч.2 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Вирок суду набув чинності.