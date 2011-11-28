Росія з 1 грудня підвищує мито на експорт нафти

Експортне мито на нафту з Російської Федерації з 1 грудня 2011 року зросте на 13,6 долара - до 406,6 долара за тонну з 393 доларів за тонну в листопаді.

Відповідну постанову уряду РФ розміщено на сайті "Российской газеты", передає РІА "Новости".

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 грудня зросте на 10,2 долара - до 200,9 долара за тонну з 190,7 долара за тонну в листопаді.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в грудні становитиме 268,3 долара проти 259,3 долара за тонну в листопаді, підвищене експортне мито на бензин - 365,9 долара проти листопадових 353,7 долара за тонну.

З 1 жовтня поточного року введено затверджену постановою уряду РФ систему розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66". Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі і темні нафтопродукти уніфіковано на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту.

Постановою також передбачено, що з 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти буде підвищено до рівня мита на сиру нафту.