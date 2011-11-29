Митні служб України, РФ та Білорусі підписали План дій

Глави митних служб України, Росії та Білорусі підписали в Києві План спільних дій у боротьбі з митними правопорушеннями на 2012-2013 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

В повідомленні зазначається, що в Києві з офіційним візитом на запрошення Державної митної служби України, яку очолює Ігор КАЛЄТНІК, перебувають делегації митних служб Російської Федерації, яку очолює Андрій БЕЛЬЯНІНОВ, та Республіки Білорусь, яку очолює Олександр ШПІЛЕВСЬКИЙ.

У ході переговорів глави митних відомств також підписали Протокол між митними службами України та Білорусі про обмін інформацією в рамках системи управління ризиками, яким передбачено скорочення термінів проведення та створення умов для спрощення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митні кордони двох країн. Також затверджено план практичних заходів митних органів Республіки Білорусь і України у правоохоронній сфері на 2012 рік.

Крім того, підписано Протокол між правоохоронними підрозділами ДМС Україна і ФМС Росії щодо обміну інформацією про порушення, скоєні на українсько-російській ділянці кордону.

Керівники митних служб ознайомилися з роботою української кінологічної служби, відвідали Моніторинговий центр Держмитслужби, а також Академію митної служби України в Дніпропетровську.

Як повідомляє прес-служба, керівники митних відомств трьох країн відзначили особливу важливість такої співпраці, оскільки наші країни залишаються один для одного провідними торгівельними партнерами. Зокрема, зовнішня торгівля між Україною, Російською Федерацією та Білоруссю впродовж 2011 року мала тенденцію до зростання.

Зокрема, у січні-жовтні 2011 року відбулося збільшення обсягів товарообігу між Україною і Росією на 63% (товарообіг за 10 місяців склав 43,1 млрд. дол.), між Україною та Білоруссю — на 39% (товарообіг за січень-жовтень 2011 р. — 4,9 млрд. дол.).

У січні-жовтні 2011 року обсяг товарообігу України з Російською Федерацією посідає 1 місце, а з Білоруссю — 5 місце серед 218 країн – торгових партнерів.