Чорнобильці залишили біля міськради порожню труну й вінки

У Донецьку чорнобильці – учасники голодовки на знак протесту проти свавілля влади залишили біля будинку міськради порожню труну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після багатолюдного мітингу в наметовому містечку біля обласного управління Пенсійного фонду кілька сотень мітингувальників пройшли колоною центральною вулицею до будинку Донецької міськради з порожньою труною і чотирма вінками.

Біля міськради протестувальники провели короткий мітинг і залишили чотири вінки і порожню труну. Після чого всі вони повернулися назад в наметове містечко.

За словами одного з ініціаторів акції протесту Едуарда КАПУСТІНА, «чорнобильці хотіли цією акцією ще раз показати владі, що саме вона вбила людину». (27 листопада під час демонтажу співробітниками МНС намету чорнобильців помер 70-річний інвалід-шахтар з Родинського Геннадій Конопльов - УНІАН).

Він також зазначив, що протестувальники були обурені тим фактом, що їм не дали по-людськи попрощатися із загиблим товаришем, навіть коли він був у Донецьку в морзі.

За словами Е.КАПУСТІНА, декілька учасників акції сьогодні поїхали на похорони Г.Конопльова в місто Родинське, а решта на знак протесту проти свавілля місцевої влади і на згадку про загиблого товариша провели цю ходу вулицями Донецька.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетують Управління ПФУ в Донецькій області, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодовку. Також чорнобильці загрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки біля будинку обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Вчора ввечері співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників війни і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».