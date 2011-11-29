Міліція затримала підозрюваного у вбивстві фотокора газети «2000»

Працівники правоохоронних органів затримали підозрюваного у вбивстві фотокореспондента газети “2000” Віталія Розвадовського.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС Києва.

У ході проведених першочергових слідчо-оперативних заходів працівники міліції встановили особу підозрюваного. “Його затримано, з ним проводяться слідчі дії”, - зазначається у повідомленні.

За даними міліції, під час бійки підозрюваний також отримав тілесні ушкодження.

Встановлено, що конфлікт між потерпілим і підозрюваним стався на побутовому ґрунті.

Порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада ввечері у Києві було вбито фотокореспондента газети «2000» В.Розвадовського.

За даними слідчих, між журналістом та особою, яка підозрюється у скоєнні злочину, виник конфлікт на сходовій клітині в одному із будинків на Харківському житловому масиві столиці.

Потерпілого з численними колото-різаними травмами шиї та обличчя було доставлено до Київської міської лікарні швидкої допомоги, де він помер сьогодні близько 3-ї години ночі від втрати крові.