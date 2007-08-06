Бельмондо повертається на кіноекран

Французький актор Жан-Поль Бельмондо планує повернутися на кіноекран. Фільм, в якому він після 6-річної перерви планує зніматися, називається «Людина і її собака». Це римейк картини італійського режисера Вітторіо де Сіка «Умберто Д», яка вийшла на екрани у 1952 році. Бельмондо запропонована роль героя на ім`я Шарль, який живе в бідності. Після інсульту в 2001 році актор був практично позбавлений можливості рухатися. Але за допомогою фахівців він повністю відновився і зараз готовий приступити до зйомок.

Радіо Свобода